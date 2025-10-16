Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Instruksikan Pendapatan Pajak Naik di Era Menkeu Purbaya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |17:54 WIB
Prabowo Instruksikan Pendapatan Pajak Naik di Era Menkeu Purbaya
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat kinerja penerimaan negara, terutama dari sektor pajak di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

“Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan video yang diterima.  

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, ingin setiap kementerian melakukan langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak dan penyempurnaan kebijakan devisa hasil ekspor.

“Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” jelasnya.

Selain membahas sektor keuangan, rapat juga dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Mendikti Sainstek Brian Yuliarto, juga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Halaman:
1 2
