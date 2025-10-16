Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara pada Kamis (16/10/2025) pagi.

Pertemuan tersebut fokus membahas arahan Presiden pada beberapa bidang strategis, termasuk pertanian, ekonomi, dan pendidikan, alih-alih membahas isu stimulus ekonomi.

Menurut keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet, Menkeu Purbaya terlibat dalam pembahasan yang mencakup peningkatan ketahanan pangan dan penguatan cadangan devisa.

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Pertanian untuk segera mengambil langkah konkret. Arahan ini bertujuan untuk mengatasi masalah pasokan dan harga bagi petani.

"Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional," tulis keterangan resmi tersebut.

Dalam bidang ekonomi, yang melibatkan kementerian di bawah koordinasi Menkeu, Presiden menekankan pentingnya optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).