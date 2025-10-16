Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Akui Arah Pemikiran Ekonomi Banyak Dipengaruhi sang Ayah Soemitro

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |08:05 WIB
Prabowo Akui Arah Pemikiran Ekonomi Banyak Dipengaruhi sang Ayah Soemitro
Prabowo Akui Arah Pemikiran Ekonomi Banyak Dipengaruhi sang Ayah Soemitro (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa arah pemikiran ekonominya banyak dipengaruhi oleh sang ayah, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, salah satu begawan ekonomi Indonesia. 

rabowo menceritakan bahwa pemikiran ekonomi keluarganya, mulai dari sang kakek Margono Djojohadikusumo hingga ayahnya Sumitro, dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme pada masa perjuangan kemerdekaan.

"Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka," kata Prabowo mengawali ceritanya dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Hotel, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

"Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, sosialisme, faktanya bahkan marxisme, komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, sosialis, komunis. Ayah saya pun seorang sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia," tambah Prabowo.

Namun, kata Prabowo, pandangan ekonomi Soemitro berkembang setelah ditugaskan ke New York untuk mewakili Indonesia di Markas Besar PBB. Di sana, Soemitro berinteraksi dengan para ekonom dan pebisnis Amerika Serikat yang berpandangan kapitalis namun tetap berjiwa anti-imperialis.

"Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177048/prabowo_subianto-5EBI_large.jpg
Tarif Trump Jadi Wake-Up Call bagi Indonesia, Prabowo: Oh Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177045/prabowo_subianto-3ftb_large.jpg
Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176915/presiden_prabowo-UowC_large.jpeg
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/470/3176500/aguan-wghK_large.jpg
Prabowo Hapus Proyek PIK 2 Milik Aguan dari Daftar PSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998/prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175335/presiden_prabowo_lantik_kepala_bp_bumn-nJ8W_large.jpg
Sah! Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement