Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |14:44 WIB
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 

Perpres yang Okezone.com dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, pada Rabu (15/10/2025), diteken Presiden Prabowo pada tanggal 10 Oktober 2025.

Dalam pertimbangan beleid tersebut disebutkan, bahwa kondisi timbulan sampah di Indonesia tahun 2023 mencapai 56,63 (lima puluh enam koma enam tiga) juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 sebesar 39,01% (tiga puluh sembilan koma nol satu persen) dan sampah belum terkelola sebesar 60,99% (enam puluh koma sembilan sembilan persen) yang dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping), telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan.

"Kedaruratan dalam huruf a perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan," tulis bagian pertimbangan beleid.

Melalui Perpres ini, pemerintah mendorong pemanfaatan sampah menjadi berbagai bentuk energi terbarukan, seperti listrik, bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk ikutan lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177135/presiden_prabowo-kOe8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177070/prabowo_subianto-eym7_large.jpg
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177063/prabowo_subianto-t9wT_large.jpg
Cerita Prabowo Hapus Utang Petani-UMKM Ditentang Bankir: 25 Tahun Tak Bisa Bayar, Sulit Dilunasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177055/prabowo_subianto-UiRw_large.jpg
Ketika Prabowo Terkejut soal Desa Nelayan hingga Realisasikan Kopdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177053/prabowo_subianto-Y2hd_large.png
Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal: Kebocoran Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177050/prabowo_subianto-oUF2_large.jpg
Prabowo Akui Arah Pemikiran Ekonomi Banyak Dipengaruhi sang Ayah Soemitro
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement