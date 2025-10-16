Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |14:16 WIB
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan program “Desa Nelayan” yang saat ini dijalankan pemerintah bisa meningkatkan pendapatan para nelayan hingga 100 persen. Ia menjelaskan lewat program itu, pemerintah membangun infrastruktur dermaga hingga menyiapkan gudang penyimpanan dingin (cold storage).

“Tiap Desa Nelayan terdiri dari sekitar 2.000 nelayan. Kita berikan mereka fasilitas, misalnya dermaga. Banyak desa-desa ini yang bahkan tidak punya dermaga kecil, jadi kami membangunnya,” kata Prabowo dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

“Mereka juga tidak punya blok-blok es. Jadi kita siapkan juga skema pembiayaan agar para nelayan bisa membuat fasilitas produksi es skala kecil. Ketika mereka melaut, mereka akan membawa blok es supaya bisa menjaga ikan tetap segar,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cold storage dan panel solar untuk sumber listrik. Pada tahun 2025 ini sudah ada 65 Desa Nelayan yang dibangun pemerintah.

Presiden mengatakan, berdasarkan testimoni, kehadiran fasilitas Desa Nelayan bisa meningkatkan pendapatan para nelayan hingga 100 persen.

 

1 2
