HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras di Penggilingan, Grosir dan Eceran Masih Turun per November 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:06 WIB
Harga Beras di Penggilingan, Grosir dan Eceran Masih Turun per November 2025
Harga Beras di Penggilingan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras di tingkat penggilingan, grosir serta eceran pada November 2025 masih mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan November 2025 secara total turun sebesar 0,88 persen secara bulanan (mtm), tetapi naik sebesar 6 persen secara tahunan (yoy).

"Jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium turun 0,66 persen (mtm), tapi naik 5,48 persen secara yoy dan beras medium turun 0,97 persen secara bulanan tapi naik 6,46 persen secara tahunan," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan November 2025, di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,93 persen secara month to month dan terjadi inflasi sebesar 5,03 persen secara year on year.

Sedangkan di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,59 persen secara bulanan (mtm) dan terjadi inflasi sebesar 3,72 persen secara tahunan (yoy).

"Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan disini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," ungkap Pudji.

 

