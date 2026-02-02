Kunjungan Wisman Tembus 15,39 Juta Sepanjang 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Desember 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.122.993 kunjungan. Sementara wisman yang masuk pada pintu masuk perbatasan sebanyak 182.867 kunjungan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, secara total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1,40 juta kunjungan atau naik sebesar 17,25 persen secara bulanan dan naik 14,43 persen secara tahunan.

“Secara kumulatif sepanjang 2025, total kunjungan wisman mencapai 15,39 juta kunjungan atau meningkat 10,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Menurut Ateng, capaian kunjungan wisman hingga Desember 2025 tersebut merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir atau sejak tahun 2020.

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada Desember 2025 berasal dari Malaysia masih mendominasi tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan dari Malaysia mencapai 17,4 persen, Singapura 14,5 persen dan Australia 11,05 persen.

Dibandingkan November 2025, terjadi penurunan kunjungan wisman dari ketiga negara tersebut.

Adapun dibandingkan November 2024, kunjungan wisman dari tiga negara tersebut juga mengalami peningkatan.