Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungan Wisman Tembus 15,39 Juta Sepanjang 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |15:14 WIB
Kunjungan Wisman Tembus 15,39 Juta Sepanjang 2025
Kunjungan Wisman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Desember 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.122.993 kunjungan. Sementara wisman yang masuk pada pintu masuk perbatasan sebanyak 182.867 kunjungan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, secara total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1,40 juta kunjungan atau naik sebesar 17,25 persen secara bulanan dan naik 14,43 persen secara tahunan.

“Secara kumulatif sepanjang 2025, total kunjungan wisman mencapai 15,39 juta kunjungan atau meningkat 10,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Menurut Ateng, capaian kunjungan wisman hingga Desember 2025 tersebut merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir atau sejak tahun 2020.

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada Desember 2025 berasal dari Malaysia masih mendominasi tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan dari Malaysia mencapai 17,4 persen, Singapura 14,5 persen dan Australia 11,05 persen.

Dibandingkan November 2025, terjadi penurunan kunjungan wisman dari ketiga negara tersebut.

Adapun dibandingkan November 2024, kunjungan wisman dari tiga negara tersebut juga mengalami peningkatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199061/bps_soal_deflasi_ri-WQI3_large.png
BPS Ungkap Deflasi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195547/bps_kirim_mahasiswa_ke_wilayah_bencana-7zlh_large.png
Percepatan Data, BPS Kirim 510 Mahasiswa STIS ke Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193609/inflasi-Ahzr_large.jpg
Inflasi Desember 0,64 Persen, Sepanjang 2025 Tembus 2,92 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193607/bps-YIXy_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD2,66 Miliar di November 2025, 67 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193606/impor-rJYZ_large.jpg
Impor Indonesia Januari-November 2025 USD218,02 Miliar, Naik 2,03 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193604/pelabuhan-EC3g_large.jpg
BPS: Ekspor RI hingga November 2025 Capai USD256,5 Miliar, Naik 5,61 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement