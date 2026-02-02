Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Ungkap Deflasi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:03 WIB
BPS Ungkap Deflasi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera
BPS soal Deflasi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bencana hidrometeorologi yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencatatkan deflasi pada Januari 2026 setelah sebelumnya sempat mengalami inflasi pada Desember 2025.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengungkapkan bahwa provinsi Sumatera Barat menjadi wilayah dengan tingkat deflasi terdalam dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara, serta secara nasional.

Secara rinci, Aceh mengalami deflasi 0,15 persen, Sumatera Utara 0,75 persen dan Sumatera Barat 1,15 persen di Januari 2026

"Pada periode secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar di ketiga provinsi tersebut," ujar Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Menurut Ateng, inflasi tahun ke tahun (Januari 2026-Januari 2025) tercatat sebesar 3,55 persen.

Inflasi tahunan Januari 2026 ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada Januari 2025.

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan ini didorong oleh perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen dengan andil 1,72 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195547/bps_kirim_mahasiswa_ke_wilayah_bencana-7zlh_large.png
Percepatan Data, BPS Kirim 510 Mahasiswa STIS ke Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193609/inflasi-Ahzr_large.jpg
Inflasi Desember 0,64 Persen, Sepanjang 2025 Tembus 2,92 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193607/bps-YIXy_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD2,66 Miliar di November 2025, 67 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193606/impor-rJYZ_large.jpg
Impor Indonesia Januari-November 2025 USD218,02 Miliar, Naik 2,03 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193604/pelabuhan-EC3g_large.jpg
BPS: Ekspor RI hingga November 2025 Capai USD256,5 Miliar, Naik 5,61 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190985/bps-YV8J_large.jpg
KBLI 2025, Indonesia Jadi Salah Satu Negara Tercepat Adopsi Rekomendasi Internasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement