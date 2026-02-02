Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Deflasi 0,15 Persen di Januari 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:53 WIB
BPS Catat Deflasi 0,15 Persen di Januari 2026
BPS soal Deflasi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi pada Januari 2026 secara bulanan sebesar 0,15 persen terhadap Desember 2025.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, selain deflasi bulanan, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,92 pada Desember 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026.

"Pada awal tahun inflasi month to month dan juga tahun kalender, artinya Januari dan Desember akan sama, jadi IHK di Januari terhadap Desember," kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dengan demikian, terjadi deflasi di Januari 2026, berbeda dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi.

Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 1,03 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,30 persen.

Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah yang memberikan andil sebesar 0,16 persen, cabai rawit dengan andil 0,08 persen, bawang merah dengan andil 0,07 persen, dan daging ayam ras dengan andil 0,05 persen, serta telur ayam ras dengan andil 0,03 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071466/deflasi-5-bulan-beruntun-jokowi-itu-harus-dikendalikan-L8t240Gj4s.jpg
Deflasi 5 Bulan Beruntun, Jokowi: Itu Harus Dikendalikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071433/special-report-ri-deflasi-5-bulan-beruntun-daya-beli-turun-hingga-makan-tabungan-9FfYEuD3sw.jpg
SPECIAL REPORT: RI Deflasi 5 Bulan Beruntun, Daya Beli Turun hingga Makan Tabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/320/3070871/7-fakta-ri-deflasi-5-bulan-berturut-turut-HoCEj6DLIW.jpg
7 Fakta RI Deflasi 5 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/320/3070954/deflasi-5-bulan-beruntun-mendag-itu-karena-perubahan-iklim-X3Fp6xXbi8.jpg
Deflasi 5 Bulan Beruntun, Mendag: Itu karena Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3070189/ri-deflasi-5-bulan-beruntun-karena-daya-beli-lemah-ini-kata-menko-airlangga-GZUagd5rQu.jpg
RI Deflasi 5 Bulan Beruntun karena Daya Beli Lemah? Ini Kata Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/320/3069697/ri-deflasi-5-bulan-berturut-turut-mirip-situasi-mengerikan-krisis-1999-i8js4CfBkd.jfif
RI Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Mirip Situasi Mengerikan Krisis 1999
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement