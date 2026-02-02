BPS: Ekspor RI Capai USD282,91 Miliar Sepanjang 2025, Naik 6,15 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2025 mencapai USD282,91 miliar.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, nilai ekspor kumulatif hingga Desember 2025 ini naik 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Sepanjang Januari hingga November 2025 total nilai ekspor mencapai USD282,91 miliar atau naik 6,15 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau di tahun 2024," kata Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Untuk nilai ekspor migas tercatat USD13,07 miliar atau turun sebesar 17,69 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas tercatat naik 7,66 persen senilai USD269,84 miliar

Andil utama peningkatan nilai ekspor non migas secara kumulatif disumbang oleh sektor industri pengolahan dan pertanian.

Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas meningkatnya kinerja ekspor non migas periode Januari-Desember 2025 dengan andil sebesar 10,77 persen.

Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar yaitu minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya.

Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non migas ke China tercatat USD64,82 miliar atau naik 7,11 persen dibandingkan Januari-Desember 2024.