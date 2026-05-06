Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |19:40 WIB
Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar
Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri tuna Indonesia mencatat nilai ekspor menembus USD1,038 miliar, menandai pergeseran menuju produk bernilai tambah dan berkelanjutan di pasar global.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan kinerja ekspor tuna Indonesia tumbuh sekitar 7,46 persen sepanjang 2021–2025. Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang menjadi pasar utama dengan kontribusi masing-masing 19,59 persen; 16,38 persen; dan 15,58 persen.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Ari Satria mengatakan, capaian tersebut mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

“Dengan nilai ekspor yang telah melampaui 1 miliar dolar AS pada 2025, sektor tuna memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar global,” ujarnya, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Seiring peningkatan permintaan global terhadap produk perikanan berkelanjutan, pemerintah memperkuat tata kelola melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, dan sertifikasi internasional. 

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Abd Raup menegaskan langkah tersebut untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus daya saing.

“Pemerintah terus memperkuat tata kelola perikanan tuna melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, dan sertifikasi internasional, guna memastikan keberlanjutan sumber daya sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209960/pelabuhan-4Gmk_large.png
Ini Negara Tujuan Ekspor RI di Februari 2026, Tembus USD22,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209959/pelabuhan-x5K9_large.jpg
BPS: Ekspor Indonesia USD22,1 Miliar di Februari 2026, Naik Tipis 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206771/ekspor_ri-I1EO_large.jpg
Jadi Mitra Dagang Strategis RI, Nilai Ekspor ke China Tembus Rp1.000 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204485/ekspor_ri-HgbA_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD22,16 Miliar hingga Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203826/mendag-7ODc_large.jpg
Mendag Sebut Ekspor RI Tumbuh 6,15 Persen di Tengah Dinamika Perdagangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199288/batu_bara-ShT0_large.jpg
Ekspor Batu Bara Anjlok Sepanjang 2025, Nilainya Rp409,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement