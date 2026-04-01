BPS: Ekspor Indonesia USD22,1 Miliar di Februari 2026, Naik Tipis 1%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja nilai ekspor Indonesia USD22,17 miliar pada Februari 2026. Angka ekspor ini naik tipis 1,01 persen jika dibandingkan Februari 2025 (yoy). Sedangkan untuk ekspor migas tercatat USD1,08 miliar atau turun 4,25 persen. Untuk ekspor non migas naik 1,30 persen dengan nilai USD21,09 miliar secara yoy. 

“Peningkatan nilai ekspor Februari 2026 secara tahunan tersebut terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor non migas yaitu beberapa komoditi terutama yang meningkat pertama, lemak dan minyak hewan nabati,” jelas Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kemudian nikel dan daripadanya serta mesin dan perlengkapan bagiannya juga meningkat. 

Sementara, BPS melaporkan nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Februari 2026 mencapai USD44,32 miliar. Ateng mengatakan, nilai ekspor Februari 2026 ini naik 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Sepanjang Januari hingga Februari 2026 total nilai ekspor mencapai USD44,32 miliar atau naik 2,19 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau periode Januari dan Februari 2025," kata Ateng.

Untuk nilai ekspor migas tercatat USD1,97 miliar atau turun sebesar 9,75 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas tercatat naik 2,82 persen senilai USD42,35 miliar.

 

