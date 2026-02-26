Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Sebut Ekspor RI Tumbuh 6,15 Persen di Tengah Dinamika Perdagangan Global

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |14:01 WIB
Mendag Sebut Ekspor RI Tumbuh 6,15 Persen di Tengah Dinamika Perdagangan Global
Mendag Budi Santoso (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menyatakan ekspor Indonesia tumbuh sebesar 6,15 persen sepanjang 2025. Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus yang meningkat 31 persen dan telah berlangsung selama 68 bulan berturut-turut.

"Kinerja ekspor tahun 2025 juga mengalami peningkatan 6,15%. Jadi di situasi perdagangan global seperti saat ini, ekspor kita tumbuh positif, kemudian surplus kita juga naik 31%, atau surplus selama 68 bulan berturut-turut," kata Mendag dalam konferensi pers peluncuran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti ketahanan sektor perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global. 

Pemerintah pun terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekspor melalui berbagai strategi, salah satunya dengan penyelenggaraan TEI 2026.

Di sisi lain Mendag membidik capaian transaksi dagang dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 menembus USD17,5 miliar atau setara Rp293 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar USD16,5 miliar atau setara Rp273 triliun.

 

