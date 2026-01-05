BPS: Ekspor RI hingga November 2025 Capai USD256,5 Miliar, Naik 5,61 Persen

BPS: Ekspor RI hingga November 2025 Capai USD256,5 Miliar, Naik 5,61 Persen (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga November 2025 mencapai USD256,56 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, nilai ekspor kumulatif hingga November 2025 ini naik 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Sepanjang Januari hingga November 2025 total nilai ekspor mencapai USD256,56 miliar atau naik 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (5/1/2026).

Untuk nilai ekspor migas tercatat USD11,81 miliar atau turun sebesar 17,64 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas tercatat naik 7,07 persen senilai USD244,75 miliar

Andil utama peningkatan nilai ekspor non migas secara kumulatif disumbang oleh sektor industri pengolahan dan pertanian.

Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas meningkatnya kinerja ekspor non migas periode Januari-November 2025 dengan andil sebesar 10,41 persen.

Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar yaitu minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya.