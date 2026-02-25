Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembatasan Alfamart-Indomaret, Mendag Bertemu 4 Mata dengan Mendes

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:07 WIB
Pembatasan Alfamart-Indomaret, Mendag Bertemu 4 Mata dengan Mendes
Pembatasan Alfamart-Indomaret, Mendag Bertemu 4 Mata dengan Mendes (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan melakukan pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terkait dengan usulan mengatur ekspansi toko ritel modern Alfamart dan Indomaret setelah Koperasi Desa Merah Putih berjalan.

"Saya rencananya ketemu Pak Mendes. Saya belum tahu maksudnya seperti apa," kata Budi usai meninjau produk UMKM lokal di jaringan bisnis KAI Services, Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.

Usulan Pembatasan Alfamart-Indomaret Perlu Dibahas

Budi menyampaikan usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut untuk memastikan maksud dan tujuan dari menghentikan ekspansi jaringan ritel.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pengaturan ritel modern telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

Penerbitan izin usaha ritel modern juga dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan validasi dari pemerintah daerah.

Lokasi Alfamart dan Indomaret

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan saat ini kebanyakan toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret hanya berada di daerah urban, dan belum masuk sampai wilayah pelosok. Sementara koperasi desa, jangkauannya lebih luas hingga ke daerah pelosok.

"Ritel modern yang berjejaring itu masih ditempatkan di perkotaan. Alasannya, ketika mereka mendirikan satu toko pasti menghitung demografinya, pendapatan penduduknya dihitung. Jadi sampai sekarang kita masih jarang sekali menemukan ritel modern yang berjejaring, itu ada di desa-desa," ujar Iqbal.

 

