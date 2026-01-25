Perubahan Pola Konsumsi, Ritel asal Jepang Perluas Pasar di Indonesia

JAKARTA - Perkembangan kawasan hunian di wilayah penyangga Jakarta mendorong perubahan peta ritel, khususnya untuk kategori elektronik dan perlengkapan rumah tangga.



Konsumen tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pusat perbelanjaan di pusat kota, seiring tumbuhnya kawasan hunian terpadu yang memiliki kebutuhan konsumsi mandiri.



Tren tersebut mendorong pelaku ritel untuk menempatkan gerai fisik lebih dekat dengan konsumen, sekaligus mengintegrasikannya dengan layanan digital.



Pendekatan ini dinilai relevan untuk menjangkau masyarakat urban yang mengutamakan efisiensi, kemudahan akses, serta pengalaman belanja yang terintegrasi.



“Kami melihat adanya pergeseran kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan akses ritel yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka," ujar CEO Courts Retail Indonesia (COURTS) Hendrianto Halim dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (25/1/2026).