Deflasi 5 Bulan Beruntun, Mendag: Itu karena Perubahan Iklim

JAKARTA - Para pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyebutkan fenomena deflasi seharusnya dilihat sebagai sinyal menurunnya daya beli masyarakat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan angkat bicara soal tanggapan pengusaha tersebut. Menurutnya deflasi RI selama lima bulan tersebut, dapat terjadi karena belum tentu daya beli masyarakat yang turun.

Dia mengatakan gejala surplus ketersediaan stok komoditas pangan yang mengakibatkan harga murah, bisa ditengarai karena adanya peralihan musim.

"Nah apakah itu terkait dengan daya beli? Saya kira kalau keliling ke pasar-pasar memang yang nampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu enggak gitu, sehingga panennya sempurna," ujar Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Zulhas mengatakan murahnya harga pangan karena ketersediaan stok yang melimpah ini, justru dapat merugikan para petani.