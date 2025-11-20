Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:24 WIB
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun atau setara dengan 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Purbaya, secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan pruden, menjaga disiplin fiskal ditengah dinamika global.

“Defisit APBN per 31 Oktober 2025 sebesar Rp479,7 triliun atau setara dengan 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 PDB untuk saat ini,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Per 31 Oktober 2025 untuk pendapatan negara tercatat Rp2.113,3 triliun atau sudah 73,7 persen terhadap Outlook APBN yang ditetapkan.

"Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun, atau 71,6 persen dari outlook," jelas Purbaya.

Dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.459 triliun dan bea cukai Rp249,3 triliun.

 

