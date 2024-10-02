RI Deflasi 5 Bulan Beruntun karena Daya Beli Lemah? Ini Kata Menko Airlangga

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan alasan bertahannya angka deflasi Indonesia selama lima bulan berturut-turut.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kembali terjadi deflasi sebesar 0,12% pada September 2024. BPS mencatat terjadi penurunan IHK dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.

Menko Airlangga menjelaskan, bertahannya angka deflasi selama lima bulan berturut-turut dikarenakan adanya upaya ekstra dari pemerintah dalam memerangi volatile food atau komponen bergejolak.

"Jadi kalau kita bilang inflasinya turun, deflasi. Ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food," terang Airlangga dalam pidatonya di Sarasehan bersama Kadin, Rabu (2/10/2024).

Airlangga mengungkapkan upaya menekan Volatile Food tersebut melalui kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah selama ini. Ia pun menyebutkan peran dan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang mampu menekan inflasi dari tingkat pusat hingga ke daerah.