Kunjungan Wisman Naik 10,32 Persen Sepanjang Januari-Oktober 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Oktober 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.174.742 kunjungan. Sementara wisman yang masuk pada pintu masuk perbatasan sebanyak 152.775 kunjungan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, secara total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1,33 juta kunjungan atau turun sebesar 4,83 persen secara bulanan dan naik 11,19 persen secara tahunan.

“Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total kunjungan wisman mencapai 12,76 juta kunjungan atau meningkat 10,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada Oktober 2025 berasal dari Malaysia masih mendominasi tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan dari Malaysia mencapai 17,13 persen, Australia 11,9 persen dan Singapura 9,4 persen.

Dibandingkan September 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisman dari Singapura, sedangkan kunjungan wisman dari Malaysia dan Australia mengalami penurunan.