Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungan Wisman Naik 10,32 Persen Sepanjang Januari-Oktober 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |13:38 WIB
Kunjungan Wisman Naik 10,32 Persen Sepanjang Januari-Oktober 2025
Kunjungan Wisawatan Asing ke Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Oktober 2025 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.174.742 kunjungan. Sementara wisman yang masuk pada pintu masuk perbatasan sebanyak 152.775 kunjungan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, secara total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1,33 juta kunjungan atau turun sebesar 4,83 persen secara bulanan dan naik 11,19 persen secara tahunan.

“Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total kunjungan wisman mencapai 12,76 juta kunjungan atau meningkat 10,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada Oktober 2025 berasal dari Malaysia masih mendominasi tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan dari Malaysia mencapai 17,13 persen, Australia 11,9 persen dan Singapura 9,4 persen.

Dibandingkan September 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisman dari Singapura, sedangkan kunjungan wisman dari Malaysia dan Australia mengalami penurunan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181506/rupiah-FRzA_large.jpg
Indeks Pembangunan Naik, BPS Catat Pengeluaran Penduduk Indonesia Rp12,8 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181504/pekerja-Meab_large.jpg
BPS: Pekerja Formal di RI Meningkat, Angka Pengangguran Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173728/wisatawan_mancanegara-pH6u_large.jpg
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tembus 1,5 Juta pada Agustus 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159721/harga_beras-Tqxr_large.jpg
BPS: Harga Beras Naik di Tingkat Penggilingan, Grosir dan Eceran per Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159704/tarif_impor_trump_ke_neraca_dagang_indonesia-sypO_large.jpg
BPS Kaji Dampak Tarif Trump ke Neraca Perdagangan RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement