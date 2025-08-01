BPS Kaji Dampak Tarif Trump ke Neraca Perdagangan RI

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) masih akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengukur dampak kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump terhadap neraca perdagangan barang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hingga Juni 2025, BPS mencatat bahwa neraca perdagangan kedua negara masih dalam kondisi surplus bagi Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan bahwa BPS membutuhkan waktu untuk menganalisis efek dari kebijakan tarif tersebut.

"Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kami perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat dampak tarif Trump ke neraca perdagangan barang Indonesia ke Amerika Serikat," ujar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

"Dan sampai Juni 2025 ini, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat masih surplus," imbuhnya.

Terkait komoditas spesifik yang paling terdampak oleh biaya masuk sementara 10 persen yang sebelumnya diberlakukan AS, Pudji menyatakan bahwa kajian mendalam juga diperlukan. Hal ini disebabkan tidak semua komoditas ekspor Indonesia dikenakan tarif tersebut.