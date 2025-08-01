Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Kelompok Pendidikan Inflasi 0,82 persen pada Juli 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |14:09 WIB
BPS Catat Kelompok Pendidikan Inflasi 0,82 persen pada Juli 2025
Inflasi Pendidikan Juli 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan tinjauan khusus pada kelompok pendidikan yang mengalami inflasi pada bulan Juli 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada dua bulan berikutnya yaitu Agustus dan September 2025

"Kelompok pendidikan mengalami inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,82 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama andil inflasi pada kelompok ini diantaranya biaya sekolah dasar 0,02 persen dan biaya sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bimbingan belajar dan taman kanak-kanak dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

 

