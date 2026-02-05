Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 7,35 Juta Orang per November 2025

Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 7,35 Juta Orang per November 2025 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia turun. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja adalah yang disebut dengan pengangguran di mana jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025.

"Dengan demikian jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan," ungkap Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Struktur Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan Indonesia per November 2025 terdapat 218,85 juta penduduk usia kerja, meningkat 0,861 juta orang jika dibandingkan Agustus 2025.

Untuk angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, atau bertambah 1,262 juta orang. Sementara bukan angkatan kerja mencapai 63,58 juta orang atau menurun 0,580 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,91 juta orang diantaranya bekerja dan bertambah 1,371 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Jika dirinci penduduk yang bekerja yaitu terdiri atas satu pekerja penuh yang jumlahnya sebanyak 100,49 juta orang di mana jumlah orang pekerja penuh bertambah sebanyak 1,85 juta orang.

Berikutnya adalah pekerja paruh waktu jumlahnya mencapai 35,858 juta orang di mana jumlah pekerja paruh waktu ini turun sebanyak 0,438 juta orang.

Setengah pengangguran jumlahnya sebanyak 11,558 juta orang di mana jumlah ini menurun sebanyak 0,042 juta orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2025.

Selanjutnya untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada November 2025 sebesar 70,95 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2025 yang mencapai 70,59 persen.