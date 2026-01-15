Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,4% di 2026, Meski Pengangguran Masih Tinggi

Kadin memproyeksikan ekonomi Indonesia akan melaju ke level 5,4% pada 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memproyeksikan ekonomi Indonesia akan melaju ke level 5,4% pada 2026. Optimisme muncul di tengah tantangan angka pengangguran yang masih menjadi perhatian serius pemerintah dan dunia usaha.

Anindya menekankan bahwa target tersebut merupakan pijakan awal untuk mencapai pertumbuhan yang lebih progresif di masa depan.

“Kita ketahui bahwa ada 4,85 persen pengangguran, 17 persennya anak muda, dan juga kita bicara pro growth target kita 5,4–5,5 persen menuju kepada angka yang lebih besar di kemudian hari,” ujar Anindya usai kegiatan Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut Anindya, angka pertumbuhan tersebut dapat terealisasi jika Indonesia mampu mengoptimalkan tiga komponen utama ekonomi.

Pertama, pemerintah diharapkan mampu menyalurkan anggaran secara produktif dan efektif. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus melibatkan pelaku usaha sektor riil agar dampaknya terasa hingga ke daerah.

“Bagaimana supaya belanja pemerintah ini makin produktif dan efektif, sehingga bisa sampai ke daerah-daerah yang tahun 2025 mungkin masih mendapatkan efek efisiensi,” jelas Anindya.

Kadin menilai sektor perdagangan Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.