HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa 6 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |09:13 WIB
3 Fakta Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa 6 Persen
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik di tahun 2026. 

Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%.

"Ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhannya 6%. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai," ujar Purbaya kepada wartawan, Jakarta.

Berikut fakta-fakta Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa 6% yang dirangkum Okezone, Senin (5/1/2026). 

1. Paksa 6 Persen

Untuk merealisasikan itu, belanja negara akan digenjot sejak awal tahun. Selain itu, Pemerintah juga terus akan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

"Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6% dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," jelas dia. 

 

Halaman:
1 2
