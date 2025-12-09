Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Tepat Penuhi Kebutuhan Industri dan Tekan Pengangguran RI

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |18:04 WIB
Cara Tepat Penuhi Kebutuhan Industri dan Tekan Pengangguran RI
Program pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM menjadi langkah nyata untuk menyiapkan talenta lokal agar siap bersaing. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indonesia terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjawab kebutuhan industri sekaligus menekan angka pengangguran. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM menjadi langkah nyata untuk menyiapkan talenta lokal agar siap bersaing di sektor industri dan teknologi yang kian kompetitif.

Chief Operations Officer ID Survey, Andry Tanudjaja, menegaskan komitmen untuk mendukung transformasi SDM melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di Batam.

Menurutnya, pembangunan talenta lokal yang unggul merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih Batam sedang bergerak menuju pusat layanan, industri, dan teknologi yang semakin kompetitif.

Mantab Batam

“Manajemen Talenta Batam dibangun untuk memastikan bahwa setiap talenta di Batam dapat dipetakan kompetensinya secara akurat, disiapkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang tepat, lalu disalurkan langsung ke industri yang membutuhkan. Ini bukan sekadar platform, tapi sistem pengelolaan SDM masa depan,” ujar Andry Tanudjaja.

Selain itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam begitu pesat, namun penyerapan tenaga kerja belum optimal.

Data tahun 2024 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam mencapai sekitar 7,5 persen. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan TPT nasional yang berkisar 4,8 persen.

“Saya rasa ini inisiatif yang sangat baik. BP Batam tidak bekerja sendiri; bersama mitra-mitra yang ada, kita mencoba untuk terus menekan angka pengangguran di kota ini,” ujarnya.

 

