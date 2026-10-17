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Mengenal Saham Blue Chip Lengkap dengan Ciri-cirinya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |19:01 WIB
Mengenal Saham Blue Chip Lengkap dengan Ciri-cirinya
Mengenal Saham Blue Chip Lengkap dengan Ciri-cirinya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Mengenal saham blue chip lengkap dengan ciri-cirinya. Bagi masyarakat awam, istilah saham blue chip mungkin terdengar asing sehingga tidak semua orang memahami maknanya. 

Padahal, istilah ini sangat populer di kalangan trader maupun investor saham, bahkan jenis saham tersebut kerap menjadi incaran dan diperebutkan banyak pihak.

Popularitasnya di dunia pasar modal tak ayal memancing rasa penasaran siapapun yang mendengarnya. Untuk memahaminya lebih jauh, simak penjelasan mengenai saham blue chip seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pengertian Saham Blue Chip 

Saham blue chip merupakan saham milik perusahaan besar yang telah terbukti mapan secara finansial, bereputasi tinggi, serta dipercaya banyak investor berkat kinerjanya yang konsisten. Perusahaan-perusahaan ini umumnya menjadi pemimpin di sektor industrinya dengan kapitalisasi pasar yang besar. Mereka juga dikenal rutin membagikan dividen, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang kurang bersahabat.

Menurut New York Stock Exchange (NYSE), saham blue chip adalah saham milik perusahaan yang memiliki reputasi nasional. Saham ini berasal dari perusahaan dengan kualitas, kapabilitas, dan keandalan untuk terus beroperasi secara menguntungkan dalam berbagai kondisi ekonomi, baik saat situasi sedang membaik maupun memburuk.

Istilah blue chip berasal dari permainan poker, yang mana chip berwarna biru memiliki nilai tertinggi. Dari situlah saham blue chip dianggap memiliki nilai investasi tinggi dan relatif aman untuk jangka panjang.

Contoh 10 Saham Blue Chip di Indonesia

1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
2. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
3. PT Astra International Tbk (ASII)
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
5. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
6. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
8. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
9. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 
10. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)

 

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