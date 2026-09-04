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IHSG Anjlok ke 6.636 di Akhir Perdagangan, 379 Saham Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |16:37 WIB
IHSG Anjlok ke 6.636 di Akhir Perdagangan, 379 Saham Melemah
IHSG Ditutup Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini turun 31,41 poin atau 0,47 persen ke level 6.636.

Pada penutupan perdagangan Jumat (4/9/2026), terdapat 276 saham menguat, 379 saham melemah, dan 308 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp14,9 triliun dari 34,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,78 persen ke level 657, indeks JII melemah 0,69 persen ke level 396, indeks IDX30 melemah 0,82 persen ke level 367, dan indeks MNC36 melemah 0,90 persen ke level 287.

Kemudian, mayoritas indeks sektoral berada di zona merah, yaitu sektor konsumer non-siklikal, infrastruktur, keuangan, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku, dan transportasi. Sementara itu, sektor yang menguat adalah energi, konsumer siklikal, dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers yaitu PT Pakuan Tbk (UANG) yang naik 24,92 persen ke Rp4.010, PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY) yang naik 24,90 persen ke Rp1.580, dan PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) yang naik 24,88 persen ke Rp2.610.

Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers antara lain PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) yang turun 14,98 persen ke Rp1.390, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) yang turun 14,29 persen ke Rp216, dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) yang turun 9,82 persen ke Rp1.470.

(Feby Novalius)

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