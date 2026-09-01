IHSG Naik 1,14 Persen ke 6.599 di Akhir Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini naik 74,46 poin atau 1,14 persen ke level 6.599.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (1/9/2026), terdapat 420 saham menguat, 234 saham melemah, dan 310 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp20 triliun dari 50 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,64 persen ke level 654, indeks JII naik 0,48 persen ke level 397, indeks IDX30 naik 1,67 persen ke level 366, dan indeks MNC36 naik 1,64 persen ke level 285.

Kemudian, indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu sektor energi, konsumer siklikal, industri, konsumer non-siklikal, transportasi, properti, teknologi, kesehatan, dan keuangan. Sementara itu, sektor yang melemah adalah infrastruktur dan bahan baku.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI) naik 34,92 persen ke Rp85, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) naik 34,33 persen ke Rp90, dan saham PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) naik 25 persen ke Rp1.100.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) turun 13,94 persen ke Rp142, DIRE Simas Plaza Indonesia turun 11,48 persen ke Rp432, dan PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) turun 10,14 persen ke Rp266.

(Feby Novalius)

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