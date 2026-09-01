IHSG Dibuka Menguat ke 6.538 di Awal September 2026

IHSG Dibuka Menguat ke 6.538 di Awal September 2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,19 persen ke level 6.538 pada perdagangan awal September 2026. Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,41 persen ke level 6.552.

Pada perdagangan hari ini, Selasa (1/9/2026), terdapat 353 saham menguat, 132 melemah, dan 478 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp646 miliar, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,54 persen 647, indeks JII menguat 0,15 persen ke 395, indeks MNC36 menguat 0,42 persen ke 281, dan IDX30 menguat 0,46 persen ke 362.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi, industri, kesehatan, teknologi. Sedangkan yang melemah hanya ada sektor properti.



(Dani Jumadil Akhir)

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