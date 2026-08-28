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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.518

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |16:22 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.518
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis 3,63 poin atau 0,06 persen ke level 6.518 itutup pada sesi terakhir perdagangan Jumat (28/8/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 290 saham menguat, 348 saham melemah dan 325 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,9 triliun dari 33,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,12 persen 641, indeks JII melemah 0,81 persen 393, indeks IDX30 menguat 0,20 persen 358 dan indeks MNC36 menguat 0,23 persen 279.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, industri, infrastruktur, keuangan, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku, teknologi. Sedangkan yang menguat ada konsumer siklikal, keuangan, transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Green Power Group Tbk (LABA) naik 34,38 persen ke Rp129, PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) naik 25 persen ke Rp480, dan saham PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) naik 24,52 persen ke Rp965.

 

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