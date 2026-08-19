IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 6.408, Saham BYAN Huni Top Losers

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,65 persen ke level 6.408. pada perdagangan hari ini, Rabu (19/8/2026)



Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan pelemahan 0,86 persen ke level 6.394, dengan 176 saham di zona hijau, 237 melemah, dan 550 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp406 miliar, dengan volume 1 miliar lembar saham.



Indeks LQ45 melemah 0,17 persen 629, indeks JII melemah 0,60 persen ke 381, indeks MNC36 melemah 0,19 persen ke 272, dan IDX30 melemah 0,10 persen ke 352.



Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi, teknologi dan kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya ada properti.



Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF, PT Asiaplast Industries Tbk (APLI), dan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA).



Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK), PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) dan PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

(Dani Jumadil Akhir)

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