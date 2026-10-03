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Daftar Saham Top Gainers Sepekan, BSWD Melesat 142 persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |13:54 WIB
Daftar Saham Top Gainers Sepekan, BSWD Melesat 142 persen
Top Gainers (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 28 September-2 Oktober 2026.

Capaian ini berbeda dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami pelemahan pada pekan ini, yaitu ditutup turun 3,28 persen sehingga bertengger pada level 6.036 dari level 6.241 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini hanya satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 100 persen yakni PT Bank Of India Indonesia Tbk (BSWD).

Sementara itu, saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 33 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (3/10/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

 

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