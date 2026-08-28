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IHSG Naik ke 6.535 di Awal Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |09:28 WIB
IHSG Naik ke 6.535 di Awal Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,21 persen ke level 6.535.

Semenit setelah perdagangan dibuka, Jumat (28/8/2026), IHSG melanjutkan penguatan meski terbatas, yakni 0,25 persen ke level 6.538, dengan 291 saham berada di zona hijau, 110 saham melemah, dan 562 saham lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp386 miliar dengan volume 918 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,33 persen ke level 643, indeks JII menguat 0,44 persen ke level 398, indeks MNC36 menguat 0,42 persen ke level 280, dan IDX30 menguat 0,30 persen ke level 359.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau, seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, konsumer nonsiklikal, infrastruktur, transportasi, properti, dan teknologi. Sementara itu, sektor yang melemah hanya industri dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis, PT Hero Global Investment Tbk (HGII), dan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF.

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS), PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO), dan PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI).

(Feby Novalius)

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