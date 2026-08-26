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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.405

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |16:27 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.405
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 95,98 poin atau 1,48 persen ke level 6.405 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (26/8/2026).

Pada penutupan perdagangan,  terdapat 136 saham menguat, 599 saham melemah dan 228 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,9 triliun dari 39,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,46 persen 632, indeks JII turun 1,66 persen 387, indeks IDX30 turun 1,28 persen 353 dan indeks MNC36 turun 1,03 persen 275.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu ada energi, konsumer siklikal, industri, konsumer non siklikal, transportasi, keuangan, teknologi, kesehatan, infrastruktur dan properti.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 34,76 persen ke Rp252, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 25 persen ke Rp340, dan saham PT Steady Safe Tbk (SAFE) naik 25 persen ke Rp615.

 

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