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Sempat Dibuka Menguat, IHSG Hari Ini Anjlok 1 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |09:19 WIB
Sempat Dibuka Menguat, IHSG Hari Ini Anjlok 1 Persen
Sempat Dibuka Menguat, IHSG Hari Ini Anjlok 1 Persen (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis 0,08 persen ke level 6.507 pada perdagangan hari ini, Rabu (26/8/2026) 

Semenit berjalan, IHSG berbalik arah melemah hingga 1 persen ke level 6.429, dengan 166 saham di zona hijau, 298 melemah, dan 499 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp663 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,66 persen 637, indeks JII melemah 0,89 persen ke 390, indeks MNC36 melemah 0,59 persen ke 276, dan IDX30 menguat 0,52 persen ke 356.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi, properti, kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya ada teknologi.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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