IHSG dan Rupiah Kompak Melemah Hari Ini di Tengah Demo 27 Agustus 2026

IHSG dan Rupiah Kompak Melemah Hari Ini di Tengah Demo 27 Agustus 2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah dibuka melemah di tengah aksi demo 27 Agustus 2026.

IHSG melemah 0,24 persen ke level 6.390 pada perdagangan hari ini, Kamis (27/8/2026). Semenit berjalan, IHSG sempat menguat dan melanjutkan pelemahan 0,01 persen ke level 6.405, dengan 195 saham di zona hijau, 259 melemah, dan 509 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp437 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,12 persen 631, indeks JII melemah 0,13 persen ke 387, indeks MNC36 melemah 0,13 persen ke 275, dan IDX30 melemah 0,20 persen ke 353.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah seperti keuangan, bahan baku, konsumer non siklikal, transportasi. Sedangkan yang menguat ada energi, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan

Nilai Tukar Rupiah Melemah

Sementara, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis bergerak melemah.

Rupiah melemah 50 poin atau 0,28 persen menjadi Rp17.775 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.725 per dolar AS.