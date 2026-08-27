IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.521

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 116,06 poin atau 1,81 persen ke level 6.521 ditutup pada sesi terakhir perdagangan, Kamis (27/8/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 578 saham menguat, 103 saham melemah dan 282 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,3 triliun dari 33,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,35 persen 641, indeks JII naik 2,27 persen 396, indeks IDX30 naik 1,19 persen 358 dan indeks MNC36 naik 1,26 persen 279.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona hijau yaitu ada energi, konsumer siklikal, industri, konsumer non siklikal, transportasi, infrastruktur, properti, teknologi, kesehatan, keuangan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) naik 25,35 persen ke Rp89, PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) naik 25 persen ke Rp775, dan saham PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 25 persen ke Rp775.