IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.511

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 7,01 poin atau 0,11 persen ke posisi 6.511,11 pada perdagangan hari ini, Senin (31/8/2026).

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,11 poin atau 0,17 persen ke posisi 640,71.

Sebelumnya, IHSG diproyeksikan berada dalam fase neutral to bullish pada pekan pertama September 2026. Laju indeks didukung oleh tren pemulihan domestik, kepastian suksesi kepemimpinan Bank Indonesia, hingga kuatnya fundamental kinerja emiten nasional.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Hari Rachmansyah menjelaskan bahwa secara fundamental, prospek pergerakan indeks memasuki bulan September masih tergolong konstruktif.

“IHSG juga telah mencatat back-to-back rally dengan penguatan 4,52% MoM sepanjang Agustus, memperkuat struktur uptrend jangka panjang. Namun, investor tetap perlu mewaspadai risiko dari kebijakan The Fed yang lebih hawkish, potensi tekanan foreign flow, rebalancing indeks global, serta seasonality September yang secara historis cenderung lebih rentan terhadap koreksi,” ujar Hari.