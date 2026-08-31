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Prospek IHSG dan Rekomendasi Saham di Pekan Awal September 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |08:08 WIB
Prospek IHSG dan Rekomendasi Saham di Pekan Awal September 2026
Prospek IHSG dan Rekomendasi Saham di Pekan Awal September 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berada dalam fase neutral to bullish pada pekan pertama September 2026. Laju indeks didukung oleh tren pemulihan domestik, kepastian suksesi kepemimpinan Bank Indonesia, hingga kuatnya fundamental kinerja emiten nasional.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Hari Rachmansyah menjelaskan bahwa secara fundamental, prospek pergerakan indeks memasuki bulan September masih tergolong konstruktif.

“IHSG juga telah mencatat back-to-back rally dengan penguatan 4,52% MoM sepanjang Agustus, memperkuat struktur uptrend jangka panjang. Namun, investor tetap perlu mewaspadai risiko dari kebijakan The Fed yang lebih hawkish, potensi tekanan foreign flow, rebalancing indeks global, serta seasonality September yang secara historis cenderung lebih rentan terhadap koreksi,” ujar Hari dalam risetnya, Senin (31/8/2026).

Berdasarkan analisis teknikal, IHSG yang saat ini telah menembus resistance 6.454 berpotensi menjadikan level tersebut sebagai area support jangka pendek. Ujian berikutnya berada di batas resistance 6.537 (Fibonacci retracement 0,5).

Jika indeks mampu menguat dan bertahan di atas 6.537, peluang reli menuju area 6.822 (Fibonacci retracement 0,618) makin terbuka. Sebaliknya, jika support 6.454 jebol, indeks berisiko terkoreksi menguji area kunci 6.243 yang merupakan titik EMA50.

“Strategi yang dapat dipertimbangkan adalah akumulasi bertahap pada saham-saham dengan fundamental dan earnings growth yang solid, sembari menunggu konfirmasi breakout IHSG di atas area 6.537-6.551. Jika breakout tersebut terkonfirmasi, peluang melanjutkan recovery menuju 6.822 akan semakin terbuka," kata dia.

 

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