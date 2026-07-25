Saham FILM, JELI hingga RANS Masuk Top Losers Sepekan

Saham FILM, JELI hingga RANS Masuk Top Losers Sepekan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pendek pekan ini, 20-24 Juli 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan 0,34 persen ke level 6.196.

Peringkat pertama penghuni top losers ditempati oleh saham PT MD Entertainment Tbk (FILM), terjun bebas sebesar 29,57 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp1.505 menjadi Rp1.060 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Lion Metal Works Tbk (LION) yang menyusut 12,37 persen ke Rp340 dari posisi pekan sebelumnya di Rp388.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (25/7/2026), berikut adalah deretan saham penghuni top losers sepekan: