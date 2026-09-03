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IHSG Dibuka Menguat ke 6.632, Ditopang Sektor Energi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.632, Ditopang Sektor Energi
IHSG Dibuka Menguat ke 6.632, Ditopang Sektor Energi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,56 persen ke level 6.632 pada perdagangan hari ini, Kamis (3/9/2026)

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,40 persen ke level 6.622, dengan 327 saham di zona hijau, 175 melemah, dan 461 lainnya stagnan.

Transaksi awal menyentuh Rp1,0 triliun, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,37 persen ke 654, indeks JII menguat 0,84 persen ke 396, indeks MNC36 menguat 0,33 persen ke 285, dan IDX30 menguat 0,24 persen ke 366.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, bahan baku, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi, industri, properti, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya ada sektor keuangan dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX), PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS), dan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS).

(Dani Jumadil Akhir)

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