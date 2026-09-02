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IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.625

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |09:14 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.625
IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.625 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,39 persen ke level 6.625 pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (2/9/2026). 

Tepat di sesi pembukaan, volume transaksi tercatat di 460 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp314 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 43 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,5 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 244 saham menguat, kemudian 69 emiten melemah, dan 650 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Bank Sinarmas (BSIM) memimpin setelah melonjak 25,00 persen. Posisi berikutnya ditempati Grahaprima Suksesmandiri (GTRA) yang naik 21,90 persen, serta Artha Mahiya Investama (AIMS) yang menguat 17,83 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Singaraja Putra (SINI) yang turun 5,20 persen. Disusul Merdeka Gold Resources (EMAS) melemah 3,98 persen, serta Kusuma Kemindo Sentosa (KKES) yang turun 3,33 persen.

Secara sektoral sektor energi naik 0,59 persen. Sektor non siklikal naik 0,20 persen. Sektor siklikal naik 0,80 persen. Sektor keuangan juga naik 0,73 persen. Sektor infrastruktur naik 0,41 persen.

Sektor properti berada di zona hijau dengan penguatan sebesar 0,11 persen. Sektor bahan baku turun 0,20 persen. Sementara itu sektor transportasi naik 0,38 persen. Sektor industri turun 0,14 persen. Sektor teknologi naik 0,75 persen. Sektor kesehatan naik 0,33 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

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