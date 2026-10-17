Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan saat IHSG Anjlok 14,9 Persen

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham yang menguat masuk penghuni top gainers pada periode perdagangan 12-16 Oktober 2026. Penguatan saham ini berbeda dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup anjlok 14,91 persen ke level 5.185 dari level 6.093 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini hanya satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 95 persen yakni PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE).

Sementara itu, saham PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 14 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (17/10/2026), berikut 10 saham top gainers pekan ini: