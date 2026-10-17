10 Saham Top Losers Sepekan, dari VKTR hingga DSSA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar yang masuk jajaran top losers pada perdagangan pekan ini, 12-16 Oktober 2026. Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penurunan 14,91 persen ke level 5.185 dalam sepekan.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK), terjun bebas sebesar 51 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp159 menjadi Rp77 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang menyusut 36 persen ke Rp715 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.130.

Berikut 10 saham penghuni top losers sepekan berdasarkan statistik BEI, Sabtu (17/10/2026):