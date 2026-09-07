IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.619, Sektor Keuangan Anjlok

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.619, Sektor Keuangan Anjlok (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 16,81 poin atau 0,25 persen ke level 6.619 pada sesi terakhir perdagangan Senin (7/9/2026).

Berdasarkan data penutupan perdagangan, IHSG dibuka di level 6.652,09. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 6.610 sebagai level terendah hingga 6.667 sebagai level tertingginya padaa perdagangan hari ini.

Tekanan terhadap pasar saham tercermin dari jumlah saham yang melemah. Sebanyak 348 saham ditutup turun, sementara 300 saham menguat dan 315 saham lainnya stagnan.

Dari sisi transaksi, volume perdagangan mencapai 35,18 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp13,59 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 2,116 juta kali, sedangkan kapitalisasi pasar mencapai Rp11.575 triliun.

Secara sektoral, enam sektor tercatat berada di zona merah. Sektor keuangan turun 0,76 persen, barang baku melemah 0,70 persen, teknologi terkoreksi 0,61 persen, properti turun 0,27 persen, infrastruktur melemah 0,05 persen, dan sektor primer turun 0,04 persen.

Di sisi lain, lima sektor berhasil menguat. Sektor perindustrian mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,25 persen, disusul sektor energi yang naik 1,03 persen dan kesehatan sebesar 0,82 persen. Sementara itu, sektor non-primer menguat 0,08 persen dan transportasi naik tipis 0,03 persen.