IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Tipis ke 6.678, Ada Transaksi Rp15,9 Triliun

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Tipis ke 6.678, Ada Transaksi Rp15,9 Triliun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 8,25 poin atau 0,12 persen ke level 6.678 pada sesi terakhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (9/9/2026), terdapat 325 saham menguat, 337 saham melemah dan 301 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,9 triliun dari 32,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,20 persen ke 664, indeks JII menguat 0,01 persen ke 405, indeks IDX30 melemah 0,58 persen ke 369 dan indeks MNC36 melemah 0,69 persen ke 288.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 34,62 persen ke Rp140, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF naik 25 persen ke Rp595, dan saham PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) naik 24,43 persen ke Rp326.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) turun 10,68 persen ke Rp92, PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) turun 9,88 persen ke Rp730, dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) turun 9,62 persen di Rp432.



(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.