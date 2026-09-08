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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.639

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |09:23 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.639
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,30 persen ke level 6.639.

Satu menit setelah perdagangan dibuka, Selasa (8/9/2026), IHSG melanjutkan penguatan, meski terbatas, sebesar 0,42 persen ke level 6.647. Sebanyak 346 saham berada di zona hijau, 138 saham melemah, dan 479 saham lainnya stagnan. Transaksi awal tercatat mencapai Rp506 juta dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,25 persen ke level 658, indeks JII menguat 0,69 persen ke level 401, indeks MNC36 menguat 0,21 persen ke level 287, dan IDX30 menguat 0,14 persen ke level 367.

Seluruh indeks sektoral kompak berada di zona hijau, meliputi sektor energi, konsumer siklikal, bahan baku, konsumer nonsiklikal, infrastruktur, properti, kesehatan, keuangan, transportasi, industri, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis-27, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), dan PT Soho Global Health Tbk (SOHO).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY), DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran, dan PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED).

(Feby Novalius)

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