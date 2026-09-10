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IHSG Berpotensi Koreksi ke 6.643-6.653, Ini Rekomendasi Sahamnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |08:37 WIB
IHSG Berpotensi Koreksi ke 6.643-6.653, Ini Rekomendasi Sahamnya
IHSG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih memiliki peluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis (10/9/2026), meski sebelumnya ditutup terkoreksi dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

Tim riset MNC Sekuritas mencatat IHSG terkoreksi 0,12 persen ke level 6.678 pada penutupan perdagangan kemarin. Koreksi tersebut turut disertai dengan tekanan jual di pasar.

Secara teknikal, MNC Sekuritas menilai posisi IHSG saat ini diperkirakan berada di akhir wave v dari wave (c). Kondisi tersebut membuat investor perlu mencermati peluang penguatan sekaligus mewaspadai potensi koreksi dalam waktu dekat.

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave v dari wave (c), cermati area penguatan yang berada di 6.736-6.812. Namun demikian, waspadai akan adanya potensi koreksi terdekat ke rentang 6.643-6.653," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Untuk level resistance IHSG berada di 6.610 dan 6.561. Sementara level support IHSG berada di 6.705 dan 6.755.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

 

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