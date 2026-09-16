IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.453

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun pada pembukaan perdagangan pagi ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun pada pembukaan perdagangan pagi ini, Rabu (19/9/2026). IHSG tertekan ke level 6.453.

Tepat di sesi pembukaan, volume perdagangan tercatat sebanyak 209 miliar saham dengan nilai transaksi Rp135 miliar. Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 25 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, tercatat sebesar Rp11,2 triliun. Sebanyak 183 saham mengalami kenaikan, 93 saham mengalami penurunan, dan 687 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh OBM Drilchem (OBMD) yang menguat 15,84 persen. Disusul Nusantara Almazia (NZIA) yang naik 10,55 persen. Kemudian Mitra Energi Persada (KOPI) naik 9,90 persen.

Sementara itu, dari sisi top losers, Satria Antaran Prima (SAPX) terkoreksi 14,88 persen. Disusul Indonesia Prima Property (OMRE) yang melemah 5,21 persen. Selanjutnya, J Resources Asia Pasifik (PSAB) turun 3,51 persen.